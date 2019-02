Trailer e recensione del film "Green Book"

1. UN INCONTRO DA DIGERIRE

Viggo Mortensen ha incontrato la famiglia Nick Vallelonga prima dell'inizio della riprese e ha confessato di essere rimasto quasi «stordito» dalle sei ore trascorse a tavola. L'attore ha raccontato che per non apparire scortese con gli ospiti, non ha rifiutato alcuna pietanza. Alla fine si è trascinato verso la macchina per tornare a Manhattan. In realtà si è fermato poco distante dall'abitazione per slacciarsi la cintura e restare disteso per un'ora in attesa di digerire.

2. LA COMMOZIONE DI NICK VALLELONGA

Nick Vallelonga ha raccontato che vedere rappresentata la storia della sua famiglia lo ha commosso fino alle lacrime. Nella realizzazione del lungometraggio, inoltre, i Vallelonga hanno partecipato ad alcune scene.

3. GREEN BOOK: LA GUIDA PER AFROAMERICANI

Green Book prende il suo titolo dalla guida turistica The Negro Motorist Green Book, pubblicata annualmente dal 1936 al 1966 in cui si elencavano le strutture che ammettevano e servivano clienti di colore. Il progetto fu creato da un postino afroamericano di New York, Victor Hugo Green e divenne indispensabile per chi viaggiava in auto. Dopo la morte di Green nel 1960, è stata la vedova Alma a pubblicarla fino al 1966.