Tutti i cantanti in gara a Sanremo 2019

IL VOLO

Il "bel canto" torna a Sanremo con Musica che resta, brano del trio Il Volo, scritto da Gianna Nannini, Emilio Munda, Piero Romitelli e Antonello Carozza.

GLI ALTRI SANREMO: si tratta della seconda volta in gara a Sanremo per Il Volo, che nel 2015 vinse con Grande amore.

LA HIT: Grande amore è il brano che ha fatto vincere al trio di tenori il Festival di Sanremo 2015, ottenendo il Disco di platino e permettendo loro di spopolare in tutto il mondo.

ALBUM PUBBLICATI: cinque album in studio, quattro dal vivo, una raccolta: Il Volo (2010), We are love (2012), Il Volo takes flight – Live from the Detroit Opera House (live, 2012), Buon Natale – The Christmas Album (2013), We are love – Live from the Fillmore Miami Beach at the Jackie Gleason Theatre (live, 2013), L'amore si muove (2015), Live a Pompei (live, 2015), The platinum collection (greatest hits, 2015), Notte magica – A tribute to the Three Tenors (live, 2016), Ámame (2018).

L'ALBUM DI MAGGIOR SUCCESSO: L'amore si muove, album uscito a seguito della vittoria a Sanremo 2015, ha superato le 100 mila copie in Italia, ottenendo il Disco di platino.

CURIOSITÀ: Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble parteciparono individualmente al concorso per bambini Ti lascio una canzone, nel 2009. Furono uniti in un trio per un'intuizione del regista della trasmissione Roberto Cenci.