Chi è Shade, cantante in gara a Sanremo 2019

Vito Ventura, in arte Shade, è un rapper torinese confermato come uno dei nuovi talenti di Sanremo 2019. La collaborazione sul palco dell’Ariston con Federica Carta, ex cantante di Amici, è molto attesa proprio per la ormai conosciuta complicità che si è creata nel tempo. Entrambi debuttano alla 69esima edizione del Festival più amato d'Italia, regalando un brano che parla di un amore struggente dal titolo Senza farlo apposta.

LA BIOGRAFIA DI SHADE

La carriera del rapper torinese inizia proprio da un programma di MTV condotto da Marracash, MTV Spit che lo fa debuttare al primo posto con sfide freestyle dal ritmo pungente. Inizia così importanti collaborazioni con il rapper Clementino, Fred De Palma e Moreno e nel 2015 inaugura il suo primo album Mirabilansia. È il 2017 l’anno fortunato di Shade che con il brano Bene ma non benissimo entra in settima posizione nella classifica Italia 2017, si aggiudica più di 22 milioni di visualizzazioni su Youtube e vince l’ambito Disco di Platino.

Ogni anno colleziona un successo, e nel 2018 esce con il singolo Amore a Prima Ista che racconta il social network Instagram in chiave ironica e divertente. La collaborazione sanremese con la collega Federica Carta è il secondo successo del duo che già nel 2017 ha proposto l’inedito Irraggiungibile. Il nuovo brano Senza farlo apposta è già dato come uno dei più attesi. Shade, che sta da tempo cavalcando l’onda del successo, è molto amato dal pubblico giovanile che non lo perderà di vista nemmeno nella kermesse storica di Sanremo.

LA VITA PRIVATA DI SHADE

Il successo del rapper non è dovuto solo al suo talento, ma anche al fascino che esercita sulle sue fans più giovani. I gossip amorosi sul cantante si sono rincorsi, finché nella sua vita è entrata Gaia, architetto e make-up artist conosciuta proprio su Facebook. I due mantengono la relazione da diversi anni, raccontata anche attraverso un video insieme. Dal punto di vista culturale, Shade è stato impegnato anche su fronte ricreativo: nel 2018 il talentuoso rapper ha partecipato ad un live totalmente gratuito di Officina Giovani, un’associazione che crea eventi gratuiti e progetti per far coltivare al meglio il futuro di ragazzi intraprendenti.

LA CARTA D'IDENTITÀ DI SHADE

Vito Ventura (Shade), nato a Torino il 10 dicembre 1987 ha origini pugliesi sia da madre, sia da padre. E alto circa un metro e 70 ed ha un fisico piuttosto snello. Capelli a spazzola biondo scuro, occhi verdi e viso pulito e simpatico, Shade si veste come un vero rapper, utilizzando spesso un cappello all’indietro ed un vestiario dalle svariate marche street Hip Hop.