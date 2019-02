Chi sono gli Zen Circus, band in gara a Sanremo 2019

Dal 5 al 9 febbraio 2019 è in programma la 69esima edizione del Festival di Sanremo. La kermesse canora quest’anno è condotta da Claudio Baglioni, insieme a Claudio Bisio e Virginia Raffaele. In gara quest’anno ci saranno anche gli Zen Circus, un gruppo rock italiano. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio chi sono.

LA BIOGRAFIA DEGLI ZEN CIRCUS

Gli Zen Circus sono un gruppo rock italiano, formato da Andrea Appino, Karim Qqru, Massimiliano Schiavelli e Francesco Pellegrini. Nato nel 1994, a crearlo sono stati Andrea Appino e Marcello Bruzzi a Pisa. Il debutto ufficiale del gruppo è avvenuto nel 1998, con l’album About Thieves Farmers, Tramps and Policemen. Successivamente hanno creato un’etichetta, la Iceforeveryone Records, con la quale hanno pubblicato anche il secondo album. Le copie vengono vendute soprattutto nei Paesi Bassi dove Appino si è trasferito per tentare la carriera da one man band. Nel 2000, ritorna in Italia e decide, insieme all’amico Teschio, di prendere un terzo componente, Massimiliano Schiavelli, come batterista. Nel 2003, Teschio lascia la band e viene sostituito da Karim Qqru. La band comincia a diventare uno dei nomi di spicco della scena rock italiana con l’uscita dell’album Doctor Seduction. Il successo vero e proprio arriva con l’album La terza guerra mondiale. Precisamente il 13 giugno 2016, esce il singolo Ilenia. Il quarto componente, Francesco Pellegrini, entra nella band come chitarrista successivamente, anticipando l’uscita dell’album Il fuoco in una stanza nel 2018. La band in tutti questi anni ha avuto collaborazioni importanti: Afterhours, Brian Ritchie, Ministri e Nada. Quest’anno saranno a Sanremo 2019 con il brano L’amore è una dittatura e duetteranno il venerdì con Brunori Sas.

LA VITA PRIVATA DEGLI ZEN CIRCUS

Si sa ben poco della vita privata dei componenti del gruppo. Andrea Appino, per dedicarsi alla musica, da giovane ha lasciato il lavoro di volantinaggio. Cresciuto in una famiglia di operai, ha tentato anche la carriera da solista. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, lui stesso in passato ha dichiarato: «Una mi piace proprio tanto oppure non mi interessa. Ora invece, dopo alcune relazioni importanti e difficili devo dire che sono un libertino consapevole». Se di ‘Ufo’, Schiavelli, e Francesco Pellegrini, non ci sono notizie, di Karim Qqru si sa che è di origine sarda ed è cresciuto tra Alghero e Pisa.