Chi è Anna Tatangelo, cantante in gara a Sanremo 2019

Il Festival di Sanremo 2019 si preannuncia ricco di sorprese. Prima fra tutte la gara che, quest’anno, non sarà suddivisa in Big e Nuove proposte. Tutti i cantanti, infatti, gareggeranno in un’unica gara. Tra i cantanti a calcare il palco dell’Ariston ci sarà anche Anna Tatangelo. Ma andiamo a scoprire tutto quello che c’è da sapere su di lei.

LA BIOGRAFIA DI ANNA TATANGELO

Anna Tatangelo è nata il 9 gennaio 1987 a Sora. Già da piccola, ha cominciato a partecipare a diverse manifestazioni canore. Nel 1999, ad esempio, si è aggiudicata il secondo posto al Minifestival della canzone di Viterbo. Il successo vero e proprio, però, arriva nel 2005 quando partecipa al Festival di Sanremo con il brano Ragazza di periferia, scritta da Gigi D’Alessio con Adriano Pennino e Vincenzo D’Agostino. La canzone arriva al terzo posto nella Categoria Donne. Nel 2006, torna per la quarta volta a Sanremo con Essere una donna, scritta da Mogol e Gigi D’Alessio, vincendo la Categoria Donne. Nel 2010, partecipa a X Factor nel ruolo di giudice della categoria Donne 16/24. Nel 2011, partecipa di nuovo a Sanremo con il brano Bastardo, classificandosi al nono posto. Nel 2012, partecipa a Ballando con le stelle, in coppia con Stefano Di Filippo, classificandosi al terzo posto. Nuovo ritorno a Sanremo, nel 2014, con il brano Libera, ma viene eliminata nella quarta serata. Nel 2018 vince la prima edizione di Celebrity Masterchef. Quest’anno tornerà a Sanremo con il brano Le nostre anime di notte. Nella serata dei duetti, canterà insieme a Syria.

LA VITA PRIVATA DI ANNA TATANGELO

Nel 2006 la cantante Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio hanno annunciato di avere una storia d’amore, cominciata nel febbraio 2005. I due hanno anche avuto un figlio, Andrea, nato il 31 marzo 2010. Nel 2017, i due hanno vissuto un momento di crisi che però è stato superato. I due, infatti, hanno annunciato qualche mese fa di essere tornati insieme e girano voci di un imminente matrimonio.

LA CARTA D'IDENTITÀ DI ANNA TATANGELO

Anna Tatangelo è alta 173 cm e pesa 53 chili. Nel corso degli anni, ha cambiato spesso look e colore dei capelli. La cantante ha ammesso di essere ricorsa alla chirurgia estetica per rifarsi il seno.