Sanremo e i soliti conflitti di interesse

SANREMO, UNA CAMERA DI COMPENSAZIONE DI POTERI

Non per cavarsela col classico “così fan tutti” ma per ricordare che Sanremo soprattutto questo è: una camera di compensazione di poteri, di conflitti e concerti d'interessi. Certi severi censori del circolo baglioniniano-salzaniano, per dire, omettono tranquillamente un altro superpotere parallelo, quello di Maria de Filippi, e non è difficile capire perché. Eppure la De Filippi da anni piazza elementi “suoi”, dei suoi talenti, a Sanremo: quest'anno, il pompatissimo Einar ha vinto le selezioni di Sanremo Giovani e gareggia tra i big insieme ad altri compagni di scuderia: Federica Carta con l'hip hopper Shade; Briga di spalla a Patty Pravo. E Maria, come si sa, era stata prestata da Mediaset alla Rai per affiancare l'altr'anno Carlo Conti in una conduzione che non lasciò traccia, se non, probabilmente, nella camera caritatis di compensazione dei poteri televisivi. Volendo proseguire il gioco delle coincidenze maliziose, si potrebbe notare che il superfavorito di quest'anno, Ultimo, è uno che due anni fa apriva i concerti per il vincitore dell'anno scorso, Fabrizio Moro; che l'eterna promessa da talent, Enrico Nigiotti, arriva a Sanremo senza alcuna storia artistica ma col pesante marchio del manager Francesco Facchinetti. Stagni, sempre stagni, comunicanti e velenosi.

QUELLE STRANE COINCIDENZE DELL'ARISTON

Fuori dal discorso strettamente musicale, altre innocenti emersioni, tu chiamale se vuoi coincidenze esoteriche: l'attore Pierfrancesco Favino, l'anno scorso co-conduttore con Baglioni, quest'anno superospite; alla compagna e collega Anna Ferzetti hanno dato la striscia del pre-festival: una che in televisione non aveva mai condotto niente. Luca Barbarossa, l'anno scorso in gara, quest'anno capo della giuria a Sanremo Giovani. L'onnipresente, forse perché lucano, Rocco Papaleo, l'anno scorso nella sedicente giuria di qualità e quest'anno al Dopofestival, dove sarà affiancato dall'attrice Anna Foglietta che l'anno scorso duettava con Barbarossa. Fiorella Mannoia, seconda classificata nel 2017, superospite nel 2018, di nuovo superospite quest'anno, si sarà abbonata? Ma due mesi fa stava, anche lei, nella giuria di Sanremo Giovani e nel suo ruolo valutava il vincitore, Einar, che Striscia ha scoperto essere stato appena acquisito dal manager di Fiorella, Gabriele Parisi. Casa Sanremo somiglia tanto a una casa-famiglia.