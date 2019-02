Festeggiare il capodanno cinese a tavola

4. LA CUCINA CINESE NON "PUZZA"

La cucina cinese puzza. Profuma, semmai. Questo perché in Cina un piatto, oltre a essere buono, deve essere anche bello, colorato e profumato. Non a caso si usano tante spezie: aglio, cipollotto, peperoncino che hanno odori forti. Agli italiani questo spesso non piace, dice Angela, «ma non accettiamo compromessi. Le spezie per i cinesi sono fondamentali».

5. UN TRIPUDIO DI OSSA E FRATTAGLIE

Nei piatti di carne c'è tutto, compreso l'osso, perché dà sapore, e le frattaglie, mentre gli italiani sono abituati al pezzo di carne pulito. «La nostra è una cucina casalinga, popolare, molto saporita. Alcuni nostri piatti sono difficili da capire», spiega ancora Angela. Per intenderci, il pollo si consuma intero e nella pancetta viene lasciata la cotenna, grassa e gustosa. Poi, continua la ristoratrice, «abbiamo in carta dei piatti con interiora - polmone, rene, zampe di gallina, intestino - che in Cina fanno parte del quotidiano, ma che siamo sicuri che non saranno mai ordinati. Non a caso nel menù scriviamo proprio questa frase».

6. LARGO AI PRODOTTI FERMENTATI

Recentemente nella cucina occidentale si stanno diffondendo i prodotti fermentati, considerati elisir di lunga vita. In Cina la fermentazione è sempre stata usata, è una tecnica millenaria di conservazione.