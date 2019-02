Chi è Piero Barone, cantante de Il Volo

LA BIOGRAFIA DI PIERO BARONE

Piero Barone è uno dei tenori de Il Volo. Ha la passione per la musica fin da piccolo. Mosse i primi passi grazie al nonno materno, che gli pagava le lezioni di canto. Nel 2009, tramite la partecipazione al programma televisivo Ti lascio una canzone condotto da Antonella Clerici, Barone conobbe Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Grazie a Roberto Cenci, che riconoscendo i loro talenti li fece cantare in gruppo, nacque The Tryo, conosciuto successivamente come Il Volo.

LA VITA PRIVATA DI PIERO BARONE

Nell’ottobre del 2018, attraverso il proprio account Instagram, Piero Barone ha annunciato ai fan di essere fidanzato con Valentina Allegri, figlia dell’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. Valentina studia Scienze della comunicazione all’Università Cattolica di Milano e ha 23 anni.