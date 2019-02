Com'è andata la prima conferenza stampa di Sanremo 2019

COCCIANTE OSPITE DELLA TERZA SERATA

La direttrice di Rai Uno, Teresa De Santis, è invece intervenuta sul presunto conflitto di interessi imputato allo stesso Baglioni nella scelta degli artisti invitati al festival: «La nostra produzione musicale e culturale vive anche di contiguità, anzi spesso ne deve fare tesoro. Attraverso i rapporti amicali si possono ottenere artisti che altrimenti non ci sarebbero stati. Questo non vuol dire che non ci debba essere una coscienza tale da far sì che venga favorita la qualità. Baglioni ha una coscienza molto forte e non ha bisogno di chissà quali sovvenzioni o giochi di potere». Categorico anche il vicedirettore di Rai Uno, Claudio Fasulo: «La clausola di trasparenza c'è ed è stata rispettata, il contratto di Baglioni è in linea con quello firmato dai direttori artistici precedenti. Le nostre scelte sono inattaccabili dal punto di vista della qualità. Questa situazione è figlia di un mercato molto concentrato, ma nella trasparenza più assoluta». Sempre a proposito di ospiti, la novità è che nel corso della terza serata ci sarà spazio anche per Riccardo Cocciante: «L'internazionalità del festival non è solo nel nome, ma anche nel fatto che molti artisti che partecipano sono internazionali. Andrea Bocelli è un artista internazionale, Riccardo Cocciante lo è», ha detto Baglioni.

BISIO SARÀ «GARBATO» E NON PARLERÀ DI MIGRANTI

Claudio Bisio, da parte sua, ha promesso che sarà garbato pur senza stravolgere la sua natura di comico: «La mia storia la conoscete, ho recitato testi di Daniel Pennac, Fabrizio De André e Michele Serra. Se mi avete chiamato è per essere me stesso, con garbo. La mia ultima esperienza in tv, il Saturday Night Live, era fatta con il linguaggio degli stand up comedians. C'era anche del turpiloquio, che a Sanremo ovviamente non ci potrà essere». Poi, rispondendo alle domande dei giornalisti presenti in sala, con un certo nervosismo ha precisato: «Non parlerò di migranti, ma neanche di Venezuela, del presidente Bolsonaro in Brasile o del nuovo esame di maturità, né del buco dell'ozono. Forse farò qualche battuta sullo spostamento del polo magnetico della Terra, ma non dirò nulla sulla Juventus».

LA RACCOLTA PUBBLICITARIA È VICINA AI 30 MILIONI DI EURO

Per quanto riguarda infine la raccolta pubblicitaria, Sanremo 2019 può già vantare un record. «Si viaggia tra i 28 e i 29 milioni di euro, almeno tre in più rispetto all'edizione precedente», ha detto infatti De Santis. Rivendicando contemporaneamente «un lavoro molto forte di contrazione dei costi. Molti artisti, anche grandi, sono venuti a titolo nominale, a meno dei rimborsi spese, in linea con il momento dell'Italia. È una forma di rispetto degli artisti nel rapportarsi con il resto di un Paese che qualche volta soffre e arranca».