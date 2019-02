Chi è Matteo, figlio di Andrea Bocelli ospite a Sanremo 2019

Tra gli ospiti del Festival di Sanremo 2019 c'è Andrea Bocelli che canta insieme al figlio Matteo. Sul palco dell'Ariston salgono anche Antonello Venditti, Elisa, Giorgia, i Negrita con Enrico Ruggeri e Roypaci, Irma con Noemi e Caterina Guzzanti, Patty Pravo e Briga con Giovanni Caccamo e molti altri.

LA BIOGRAFIA DI MATTEO BOCELLI

Matteo Bocelli ha studiato presso il Conservatorio di Lucca esibendosi in seguito con il padre sui palchi di tutto il mondo. Sempre con il padre, Matteo Bocelli ha inciso il singolo dal titolo Fall on Me, che è racchiuso nell’album Si. Grazie alla sua popolarità, Matteo Bocelli ha potuto incontrare personaggi come Ed Sheeran, Dua Lipa, Irina Shayk e Bella Hadd, con cui ha stretto un’amicizia.

LA VITA PRIVATA DI MATTEO BOCELLI

Matteo Bocelli, al momento, non è fidanzato perché la carriera lo tiene impegnato. Oltre ad essere un bravo tenore, come il padre, Matteo Bocelli ama il mondo della moda e ha posato per l’azienda Guess, insieme alla pop star Jennifer Lopez.

LA CARTA D'IDENTITÀ DI MATTEO BOCELLI

Matteo Bocelli è nato l’8 ottobre del 1997 da padre Andrea Bocelli e dalla madre Enrica Cenziati. Ha un fratello di nome Amos e una sorellina più piccola, nata dal matrimonio del padre con Veronica Berti, a cui è molto legato. È alto 1.90 cm, ha gli occhi neri e un fisico imponente.