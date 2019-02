Chi è Anna Ferzetti, conduttrice del Prima Festival 2019

Nella settimana del Festival di Sanremo 2019, per l'esattezza dal 4 al 9 febbraio, il PrimaFestival sarà condotto in diretta dal red carpet del Teatro Ariston. Il notiziario flash incentrato su tutto ciò che ruota attorno al Festival andrà in onda su Rai Uno alle 20.30, subito dopo il telegiornale. Al timone Anna Ferzetti e Simone Montedoro, che per l'occasione ospiteranno conduttori, cantanti e vip in un glass box. Ma chi è Anna Ferzetti? Ecco la sua biografia, la sua vita privata e altre curiosità.

LA BIOGRAFIA DI ANNA FERZETTI

Anna Ferzetti è nata a Roma ed è figlia del celebre attore Gabriele Ferzetti, protagonista di film girati da maestri del cinema come Michelangelo Antonioni, Elio Petri e Sergio Leone. Ha studiato in una scuola tedesca e ha vissuto per due anni a Londra insieme alla madre. A soli 18 anni ha lasciato la casa dei genitori, per poi decidere di intraprendere lo stesso mestiere del padre. Ha recitato nella serie web Mamme imperfette, che ha riscosso un certo successo, e ha preso parte anche ai film Il colore nascosto delle cose di Silvio Soldini e Terapia di coppia per amanti di Diego De Silva.

LA VITA PRIVATA DI ANNA FERZETTI

Anna Ferzetti è sposata da 15 anni con Pierfrancesco Favino. La coppia ha due figlie: Greta, 11 anni, e Lea, 5 anni. Si sono conosciuti durante una cena tra amici. A detta loro, il segreto di un matrimonio felice è vedersi poco e avere delle passioni in comune. I due, infatti, amano il ballo.

LA CARTA D'IDENTITÀ DI ANNA FERZETTI

Anna Ferzetti, classe 1982, è alta 176 centimetri. Ha i capelli biondi e gli occhi verdi.