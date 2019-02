Chi è Biggie Bash, cantante dei Boomdabash

Anche quest’anno il Festival di Sanremo va in onda a inizio febbraio, precisamente dal 5 al 9. I conduttori nella nuova edizione saranno Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele. Tra i 24 artisti in gara salirà sul palco anche un gruppo di origine salentina. Si tratta dei Boomsabash. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio chi è Biggie Bash, uno dei componenti.

LA BIOGRAFIA DI BIGGIE BASH

Il vero nome di Biggie Bash, nato a Mesagne, è Angelo Rogoli. È lui la voce dei Boomsabash, un gruppo nato nel 2002 con l’unione tra il deejay Blazon, il beatmaker Mr.Ketra e i cantanti Biggie Bash e Payà. Il gruppo, fino a oggi, ha sfornato tanti brani di successo, collaborando anche con cantanti di spicco come il leader degli Otto Ohm, con cui hanno arrangiato di nuovo la hit Amore al terzo piano. Collaborazione importante anche con Fedez, sempre nel 2014, con cui hanno lavorato nel brano M.I.A., presente nell’album Pop-Hoolista. Nel 2016, hanno pubblicato l’album dal titolo Portami con te, mentre nel 2018 hanno pubblicato i brani Barracuda, con Jake La Furia e Fabri Fibra, e Non ti dico no, cantata insieme a Loredana Bertè. Al Festival canteranno Per un milione e il venerdì duetteranno con Rocco Hunt.

LA VITA PRIVATA DI BIGGIE BASH

Non si sa molto, per adesso, sulla vita privata di Angelo Rogoli. Lui stesso ha raccontato che inizialmente ha provato a intraprendere la strada mistica, quando don Pietro De Punzio, il parroco del santuario di Mater Domini, lo ha fatto diventare chierichetto. «Poi diventai diavoletto», ha scherzosamente raccontato Biggie Bash, che ha cominciato a suonare a 13 anni, dedicandosi quasi interamente al punk. Abitava vicino al liceo scientifico, dove si iscrisse, portando a termine gli studi. Successivamente si trasferì a Roma, per studiare Sociologia criminale alla Sapienza. Proprio lì, ha incontrato Mr.Ketra, anche lui uno studente fuori sede.

LA CARTA D'IDENTITÀ DI BIGGIE BASH

Biggie Bash porta da sempre la barba (scura). Inoltre, in ogni sua apparizione, porta un berretto che gli copre i capelli. Immancabili anche i suoi occhiali da sole scuri.