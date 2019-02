Quando Bocelli esordì a Sanremo nel 1994

«Eh, sono molto cambiato da allora, qualcuno non mi ha riconosciuto», scherza Bocelli, accompagnato dal figlio ventenne Matteo. Insieme anche sul palco, per un duetto sulle note di Fall on Me, canzone scelta dalla Disney come traccia portante del film Lo Schiaccianoci e i sette regni e contenuta nell'album "Sì", arrivato al numero 1 della classifica dei dischi più venduti sia in Gran Bretagna che negli Stati Uniti. Duetto anche con il padrone di casa Claudio Baglioni proprio con la canzone che gli ha aperto le porte del successo e di una carriera internazionale che lo ha portato in giro per il mondo.

«VENTICINQUE ANNI FA MI GIOCAVO IL FUTURO»

«Venticinque anni fa», ricorda Bocelli, «mi giocavo il futuro, il sogno di poter vivere nella musica. C'era ancora mio padre, era venuto in teatro. Me lo ricordo spalle appoggiate al muro che soffriva per me. Era un mio grande sostenitore ed è un ricordo commovente per me. Io mi ritengo un padre più fortunato del mio. Spero che viva l'emozione di Sanremo come me, con serenità e leggerezza». Ma l'artista sessantenne ci tiene a precisare, scaramanticamente, che non si tratta di un passaggio di consegne. «No, no. È troppo presto per me. E poi lui, che sta ancora studiando, non è ancora in grado di riceverlo. È uno scambio simbolico: un augurio paterno affinché questo inizio si concretizzi in una carriera seria». Sembra consapevole di cosa lo aspetti, il giovane erede. «Sono un semplice studente del Conservatorio di Lucca. Sono contentissimo della grande opportunità che mi viene data e mi rendo conto che, rispetto ad altri, il mio è un trampolino di lancio più alto rispetto al comune. Punto ad una carriera da cantante, ma se non riuscirò ci sono sempre i trattori in azienda», ironizza Matteo.