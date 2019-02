Breve storia delle canzoni politicizzate di Sanremo

La fama del Festival di Sanremo lo precede ma a volte è una fama ingrata, in odor di disimpegno, di sentimentalismo smielato e melò. Non che non ci sia del vero – ogni cliché nasconde almeno un pizzico di verità – ma nei suoi 69 anni di vita non si può nemmeno dire che i momenti politici, in senso lato, siano mancati: tutt'altro, e risaltano proprio per il carattere di eccezione che poi tanto eccezionale non è.