Che cosa è Casa Sanremo

Il Festival di Sanremo 2019, in mondovisione dal 5 al 9 febbraio, dal 2008 è accompagnato dall'ospitalità di Casa Sanremo. Un luogo dove i protagonisti della kermesse possono incontrarsi e confrontarsi. L'obiettivo si legge nel sito è «creare un luogo di aggregazione per tutti i giornalisti, gli artisti, gli addetti ai lavori che confluiscono ogni anno nella cittadina ligure per il Festival della canzone italiana».