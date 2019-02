Vigilia di tensione a Sanremo

«Ma insomma lei l'ha visto quel... che rotola giù dalle scale? Ma u chi è quello lì, un comico?».

«Veramente quello sarebbe Baglioni, il presentatore».

«Ma no, Baglioni canta, quello lì fa il buffone, ma cosa rotoli dalle scale a 70 anni, ma che puttanata sarebbe? L'altro, che prende fuoco?».

«L'altro che s'infoca è Bisio, il comico, affianca Baglioni».

«Lo vedi che c'è il comico: e allora perché non brucia davvero? Che gli danno 400 mila euro per prendere fuoco».

«Scusi, ma lei non aveva detto qui al bar che il festival non lo seguiva?».

«Ma perché lei li difende, questi qui? Ah, capisco, ha il cartello del giornalisti, è uno che è qui apposta, uno pagato».

«No, signore. Pagato, ma non da Baglioni, non dal Festival. Io racconto».

«E allora faccia il suo dovere e non li difenda».

LE LAMENTELE DEI MUSICISTI

Io racconto. E dico che Baglioni e gli altri stanno blindati, non si fidano dei giornalisti che non si fidano del cast e mai tutto era cominciato in modo così reciprocamente ostile. Dico che anche tra i musicisti dell'orchestra c'è chi ne ha già piene le scatole: «Una cosa indegna, credimi, 13 ore di fila nella più totale improvvisazione; mica come Baudo, che era un tiranno ma sapeva il fatto suo e, alla fine, rispettava tutti». Dico che questo, cari lettori, è il clima che si respira per i satelliti di Sanremo, e in sala stampa è anche più plumbeo, come un cielo oscuro di Corot. Meglio uscire sul terrazzino a guardare il mare, aspetta primavera cronista e fumati una sigaretta, disintossicati un po'.