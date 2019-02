Chi è Claudio Baglioni, conduttore di Sanremo 2019

Claudio Baglioni quest’anno per la seconda volta deve dimostrare di essersi guadagnato il ruolo di direttore artistico del Festival di Sanremo. Nel 2019 il cantante viene affiancato all'Ariston da Claudio Bisio e Virginia Raffaele. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio chi è Claudio Baglioni: la biografia, la vita privata e le altre curiosità.

LA BIOGRAFIA DI CLAUDIO BAGLIONI

Claudio Baglioni è nato a Roma il 16 maggio 1951. Figlio di un maresciallo dei carabinieri e di una sarta, cresce nel quartiere Monte Sacro, per poi spostarsi a Centocelle giovanissimo nel 1973 con Paola Massari, matrimonio concluso con una divorzio nel 2008. La sua attuale compagna è Rossella Barattolo, che adesso le fa da manager. La sua carriera inizia nel 1964 quando, a soli 13 anni, partecipa al concorso canoro organizzato da Ottorino Valentini. Lo vince l’anno successivo cantando il brano I tuoi anni più belli di Iva Zanicchi. La sua carriera, che ha ottenuto un grande successo di vendite, ha raggiunto l’apice con l’album La vita è adesso, in cima alle classifiche per 18 mesi. Il cantante è conosciuto anche all’estero, specialmente in Spagna e in Sudamerica.