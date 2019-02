Chi è Claudio Bisio, conduttore di Sanremo 2019

LA BIOGRAFIA DI CLAUDIO BISIO

Claudio Bisio nasce il 19 marzo 1957 a Novi Ligure. A 5 anni si trasferisce con tutta la famiglia a Milano, dove riesce a prendere il diploma presso la Civica scuola d’arte drammatica del Piccolo Teatro di Milano. Negli Anni 70 diventa attivista di Avanguardia Operaia, conciliando questo impegno con la passione per il teatro. La sua prima apparizione televisiva significativa avviene nel 1988, nel programma Zanzibar, una sitcom dove interpreta Italo. Partecipa, poi, a diversi programmi insieme ad Antonio Albanese, Aldo, Giovanni e Giacomo e Maurizio Milani. Entra a far parte del cast del film Mediterraneo di Gabriele Salvatores, che vince l’Oscar. Successivamente lavora con registi come Daniele Luchetti e Gabriele Muccino. Dopo aver condotto Facciamo Cabaret con Antonella Elia, nel 1997, conduce Zelig. Tanti i film famosi in cui ha recitato. Su tutti Benvenuti al Sud, Benvenuti al Nord, Femmine contro maschi, Maschi contro femmine, ecc. Nel 2013, è stato ospite dell’ultima serata di Sanremo, condotto da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, per poi diventare uno dei giudici di Italia’s Got Talent nel 2015. Quest’anno condurrà il Festival con Baglioni e Virginia Raffaele.

LA VITA PRIVATA DI CLAUDIO BISIO

Claudio Bisio è sposato con Sandra Bonzi dal 23 agosto 2003. I due hanno due figli: Alice, nata nel 1996, e Federico, nato il 1998. Ha scritto anche un libro insieme alla moglie, brillante giornalista, intitolato Doppio misto. Autobiografia di coppia non autorizzata.

LA CARTA D'IDENTITÀ DI CLAUDIO BISIO: ALTEZZA E PASSIONI

È alto 1,77 cm ed è pelato. Tifa Milan e ama cucinare: i suoi piatti forti sono la carbonara e le polpette.