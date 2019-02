Chi è Daniele Silvestri, cantante in gara a Sanremo 2019

Il Festival di Sanremo va in onda dal 5 al 9 febbraio 2019. Una kermesse come sempre molto attesa e che riserva tante novità. La gara, per esempio, non sarà più divisa in "big" e "nuove proposte". Tutti i cantanti, infatti, parteciperanno a un’unica competizione. Tra gli artisti c'è anche Daniele Silvestri. Andiamo a scoprire qualche dettaglio in più su di lui: chi è, biografia, vita privata e altre curiosità.

LA BIOGRAFIA DI DANIELE SILVESTRI

Daniele Silvestri è nato il 18 agosto 1968. Si è diplomato al liceo Mamiani di Roma e ha fatto il suo debutto nel 1994, anno in cui ottenne la Targa Tenco per il miglior album d’esordio. Nel 1995 ha partecipato al Festival di Sanremo tra le nuove proposte con la canzone L’uomo col megafono, ricevendo il premio Volare per il miglior testo letterario. Successivamente ha pubblicato il singolo Le cose in comune, che ha ottenuto la Targa Tenco come canzone dell’anno. Nel 2002 è tornato all’Ariston con Salirò, che ha ottenuto un grande successo: premio della Critica "Mia Martini”, quattro premi all'Italian Music Award per il miglior singolo, il miglior arrangiamento, il miglior videoclip e la miglior composizione musicale. Torna a Sanremo 2019 con il brano Argento vivo. Nella serata dei duetti canta con Manuel Agnelli.

LA VITA PRIVATA DI DANIELE SILVESTRI

Dal 2000 al 2009 ha avuto una storia d’amore con Simona Cavallari, da cui sono nati anche i figli Pablo Alberto e Santiago Ramon. Dopo la rottura con la Cavallari, nel 2012, si è sposato con Lisa Lelli, attrice e nuova compagna. Dalla loro storia è nato nel 2014 il terzo figlio di Silvestri.

LA CARTA D'IDENTITÀ DI DANIELE SILVESTRI

Daniele Silvestri è alto 176 centimetri e pesa 72 chili. In passato ha portato i capelli lunghi, ma ora li ha tagliati. Immancabile la barba, suo tratto distintivo.