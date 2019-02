Chi è Einar, cantante in gara a Sanremo 2019

Prima di entrare alla scuola di Amici di Maria de Filippi nel 2017, Einar lavorava come operaio in una fabbrica che si occupa di produrre filo diamantato per tagliare il marmo. Nello stesso anno ha provato ad entrare anche al programma X Factor, senza aver successo.

FINALISTA DA AMICI DI MARIA DE FILIPPI

Ad Amici si è classificato tra i finalisti. Contemporaneamente alla partecipazione al programma tivù, Einar ha pubblicato il suo primo Ep, che contiene diversi brani come Notte d’agosto, scritto da Tony Maiello e Salutalo da parte mia, scritto da Daniele Magro. Tra gli artisti che influenzano la sua musica, Bruno Mars, John Legend e Marco Mengoni.