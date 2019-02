Chi sono gli Ex-Otago, band in gara a Sanremo 2019

Attesa particolarmente da molti, come tutti gli anni, la nuova edizione del Festival di Sanremo. La kermesse questa volta va in onda dal 5 al 9 di febbraio, come di consueto su Rai Uno. I conduttori sono Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele. Tra i cantanti in gara anche gli Ex-Otago, un gruppo indie pop italiano. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio chi sono gli Ex-Otago, la biografia, la vita privata e le altre curiosità.

LA BIOGRAFIA DEGLI EX-OTAGO

Gli Ex-Otago nascono nel 2002, a Genova. All’inizio i componenti sono Maurizio Carucci, Alberto Argentesi e Simone Bertuccini. Insieme pubblicano il primo album dal titolo The Chestnuts Tome per l’etichetta romana Vurt. Il disco viene pubblicato in 500 copie, per poi essere ristampato visto il successo ottenuto. Nel 2004, il gruppo firma un nuovo contratto con la Riotmaker Records, etichetta con la quale pubblicano il primo singolo Giorni vacanzieri. Nel 2007, esce il nuovo album Tanti saluti, prodotto da Fresco. Nel 2010, la band pubblica un brano dedicato all’atleta Marco Olmo, che anticipa l’album Mezze stagioni. Nel corso degli anni hanno anche collaborato con artisti importanti come Jake La Furia, Max Pezzali e Caparezza. Ad oggi, dopo vari cambiamenti, i membri della band sono in cinque: Maurizio Carucci, e Simone Bertuccini, presenti dall’inizio, e al quale si sono aggiunti Francesco Bacci, Rachid Bouchablà e Olmo Martellacci. Quest’anno salgono sul palco di Sanremo 2019 con Solo una canzone. Nella serata dei duetti, cantano con Jack Savoretti.

LA VITA PRIVATA DEGLI EX-OTAGO

Non si sa molto sulla vita privata dei componenti degli Ex-Otago. Tuttavia, hanno un profilo Instagram molto seguito dai fan e che apre una finestra sulla loro vita privata. Sui social condividono scatti della vita di tutti i giorni, eventi e altro ancora. Il nome della band, inoltre, è ispirato ad una squadra di rugby della Nuova Zelanda, gli Otago appunto. In un secondo momento i componenti del gruppo hanno deciso di aggiungere "ex", con tanto di trattino.

LA CARTA DI IDENTITÀ DEGLI EX-OTAGO

Maurizio Carucci è nato il 6 luglio 1980 a Genova, nel quartiere di Marassi. Ha 38 anni ed è molto alto. Anche Simone Bertuccini, chitarrista, Olmo Martellucci, tastierista, e Rachid Bouchablà sono nati a Genova nello stesso quartiere. I membri del gruppo Ex-Otago sono tutti scuri di capelli e portano tutti barba o baffi.