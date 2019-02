Tutte le gaffe della prima serata di Sanremo 2019

LO SCIVOLONE DI BISIO NEL MONOLOGO SUI MIGRANTI

Il monologo di Bisio sulle polemiche sui migranti che hanno preceduto il Festival fila liscio. Il passo satirico dimostra che in realtà. da sempre, dietro alle canzoni di Claudio Baglioni si celano messaggi pro-immigrazione. L'idea funziona, salvo scivolare su un passaggio criticato da molti sui social. «Passerotto non andare via è un invito ai migranti a restare, è stato lui a fargli venire l'idea. E l'ha detto trent'anni fa. È lui che li ha sobbillati, se no loro non ci pensavano nemmeno e stavano lì belli paciarotti, con il pentolone, a cantare hakuna matata». Una caduta di stile che non è stata perdonata, seguita solo da qualche ridolio dal pubblico.