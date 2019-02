Chi è Ghemon, cantante in gara a Sanremo 2019

Con il brano Rose Viola, scritto in collaborazione con il produttore di musica hip hop Zef, Ghemon è tra gli artisti che si esibiscono sul palco del Teatro Ariston al Festival di Sanremo 2019. La regia di questa nuova edizione del Festival, in onda sempre su Rai Uno e in programma dal 5 al 9 febbraio, è affidata a Duccio Forzano, mentre la scenografia è curata da Francesca Montinaro, che ha già curato l’edizione del 2013.