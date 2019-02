Chi era Giampiero Artegiani, autore e cantautore

TERESA DE SANTIS: «ARTEGIANI ERA UN ROCKETTARO»

Il direttore di Rai1 Teresa De Santis ricorda l'arte di Giampiero Artegiani. «Era un rockettaro», dice riferendosi in particolare, ai suoi esordi, negli Anni 70, come tastierista e chitarrista della band di rock progressivo Semiramis che aveva come cantante un giovanissimo Michele Zarrillo. Oltre al grande lavoro di Artegiani come autore, dietro le quinte, per altri interpreti, Teresa De Santis ricorda anche la sua partecipazione al Festival come cantautore nel 1984 con la canzone Acqua alta in piazza San Marco.