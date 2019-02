Cosa è la giuria demoscopica di Sanremo 2019

METODO DI VOTAZIONE

Quello della giuria demoscopica è un funzionamento piuttosto elementare. La società di indagine responsabile di questa modalità di votazione, che come si è detto è la Noto Sondaggi, mette a disposizione di tutti i componenti della giuria un’applicazione che trasmette le preferenze direttamente a un sistema che trasforma i punteggi in percentuale. La giuria demoscopica è attiva solo nelle prime tre serate e vale il 30% del totale delle votazioni. Per la prima serata, si devono esprimere un massimo di 24 preferenze che devono essere distribuite tra un minimo di 10 e un massimo di 16 artisti. Per la seconda e terza serata, invece, ciascun giurato avrà a disposizione 12 preferenze da attribuire ai cantanti in gara. I voti della giuria vanno poi sommati a quelli del Televoto e a quelli della Sala stampa per stabilire un indice di gradimento valido per le prime tre serate, che fa media con quello della quarta puntata.