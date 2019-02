Chi è Ignazio Boschetto, cantante de Il Volo

Quest’anno il Festival di Sanremo 2019 sarà condotto da Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele. Un trio inedito che promette bene e che avrà l’arduo compito di confermare il successo ottenuto la scorsa edizione, con la conduzione di Baglioni, Hunziker e Favino. Tra i cantanti in gara in questa edizione anche Il Volo, gruppo formato da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto. Ma andiamo a scoprire qualche dettaglio in più su quest’ultimo: chi è Ignazio Boschetto, la biografia, la vita privata e le altre curiosità.

LA BIOGRAFIA DI IGNAZIO BOSCHETTO

Ignazio Boschetto è nato a Bologna il 4 ottobre 1994. Ha vissuto sin da piccolo a Marsala con la madre Caterina, che lavorava in una pizzeria, e con il padre Vittorio, un muratore. La passione per la musica lirica lo accompagna da sempre ed è per questo che il padre lo ha iscritto sin da piccolo alla scuola di canto. La svolta arriva nel 2009, quando decide di partecipare ai provini di Ti lascio una canzone, dove duetta con Massimo Ranieri. Durante la trasmissione nasce l'amicizia con Piero Barone e Gianluca Ginoble. I tre, finito il programma, fondano Il Trio. Dopo aver firmato un contratto con la Geffen Records diventano Il Volo. Il loro primo album è uscito nel 2010, con cover come O sole mio e Il mondo. Nel 2015, vincono Sanremo con il brano Grande amore. Quest’anno si apprestano a salire sul palco dell’Ariston con il brano Musica che resta.

LA VITA PRIVATA DI IGNAZIO BOSCHETTO

Ignazio Boschetto va pazzo per l’attrice Anne Hathaway e sembra che negli ultimi mesi si accompagni a una ragazza che si chiama Alessandra Di Marzio. Porta sempre un braccialetto bianco e nero ed è un fan sfegatato della Juventus.

LA CARTA D'IDENTITÀ DI IGNAZIO BOSCHETTO

Alto 183 cm, dopo aver fatto una dieta ha perso diverse taglie. Oggi pesa 79 chili. Ama molto la musica, ma anche i tatuaggi. Ne ha tre, tra cui una rosa dei venti, una scritta ‘grazie’, e un nodo marinaro con scritto Will be always together. Con i primi guadagni, Ignazio ha comprato una macchina ai suoi genitori.