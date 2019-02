Il testo de "La ragazza col cuore di latta" di Irama, in gara a Sanremo

Dalla partecipazione del 2016 tra le nuove proposte di Sanremo, le cose sono molto cambiate per il giovane Irama. Se quella volta venne eliminato al televoto nel confronto Ermal Meta, oggi il fresco vincitore di Amici di Maria De Filippi non ha bisogno di votazioni o sfide per entrare di diritto tra i Big del Festival. La sua La ragazza col cuore di latta farà parte dell’album Giovani per sempre, edizione speciale dell’album Giovani, che uscirà a febbraio 2019 per Warner Chappell Music. Al pezzo di Irama hanno lavorato Fanti, Colonnelli, Nenna e Debernardi e il risultato è un testo sicuramente adatto al cantante, il cui tentativo di accostare la passione per i più grandi cantautori italiani ad arrangiamenti più contemporanei ha subito catturato l’interesse del pubblico. Il tema dell’amore non è nuovo per l’Ariston, tuttavia Irama ha una grande capacità di attirare l’attenzione e dare tagli originali alle questioni che affronta, sempre in equilibrio tra la rabbia della denuncia e la fragilità del vissuto personale.

IL TESTO DE LA RAGAZZA COL CUORE DI LATTA DI IRAMA

Fare l’amore è così facile credo

Amare una persona fragile meno

Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo

E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro

Diceva di essere diversa

Cercava le farfalle lì appoggiata alla finestra

Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile

E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire

E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi

Diceva siediti qui affianco ed indicava su

Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero

Perché il mio a volte si dimentica e non batte più

Così cercando di salvarla

A sedici anni il suo papà le regalò un cuore di latta

Però rubò il suo vero cuore con freddezza

In cambio della vita

E non lo senti che

Questo cuore già batte per tutti e due

Che il dolore che hai addosso non passa più

Ma non sei più da sola ora siamo in due

Io ci sarò comunque vada

Ci sarò comunque vada

Fare l’amore è così facile credo

Amare una persona fragile meno

Linda è cresciuta così in fretta da truccarsi presto

Talmente in fretta che suo padre non fu più lo stesso

A scuola nascondeva i lividi

A volte la picchiava e le gridava soddisfatta

Linda sentiva i brividi quando quel verme entrava in casa sbronzo

E si toglieva come prima cosa solo la cravatta

E se ogni tanto le chiedevo come mai non esci

Diceva siediti qui affianco ed indicava su

Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero

Adesso dimmi in quella accanto cosa vedi tu

Ma chi ha sofferto non dimentica

Può solo condividerlo se incrocia un’altra strada

Per ragazza più bella del mondo con il cuore di latta

Sappi che io ci sarò

Comunque vada

E non lo senti che

Questo cuore già batte per tutti e due

Che il dolore che hai addosso non passa più

Ma non sei più da sola ora siamo in due

Io ci sarò comunque vada

Ci sarò comunque vada

Fare l’amore è così facile credo

Amare una persona fragile meno

Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo

Ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più

E non lo senti che

Questo cuore già batte per tutti e due

Che il dolore che hai addosso non passa più

Ma non sei più da sola ora siamo in due

Io ci sarò comunque vada

Ci sarò comunque vada