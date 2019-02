Chi è Irama, cantante in gara a Sanremo 2019

Il Festival di Sanremo va in onda dal 5 al 9 febbraio 2019. I conduttori sono Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele. Tra i cantanti in gara c'è anche Irama. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio chi è, la biografia, la vita privata e altre curiosità.

LA BIOGRAFIA DI IRAMA

Filippo Maria Fanti, noto come Irama, è nato a Carrara il 20 dicembre 1995, ma risiede a Monza. Ha scoperto l’amore per la musica da piccolissimo, appassionandosi ai grandi cantautori italiani come Francesco De Gregori e Fabrizio De Andrè. Ha avuto l’opportunità di farsi conoscere nel 2016, quando ha partecipato tra le "nuove proposte" di Sanremo con il brano Cosa resterà. A Sanremo Giovani, però, è stato battuto da Ermal Meta che si è aggiudicato il posto per la finale. Dopo la pubblicazione di alcuni singoli, il successo è arrivato nel 2017, quando ha partecipato ad Amici. Ha conquistato facilmente la maglia verde per il Serale, arrivando a vincere l'edizione 2018. Partecipa a Sanremo 2019 con il brano La ragazza con il cuore di latta. Nella serata dei duetti canta con Caterina Guzzanti e Noemi.

LA VITA PRIVATA DI IRAMA

In questo periodo Irama è anche al centro del gossip per la sua relazione d’amore con Giulia De Lellis, ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex fidanzata di Andrea Damante. I due hanno ufficializzato la relazione da qualche settimana.

LA CARTA D'IDENTITÀ DI IRAMA

Irama è alto 165 centrimetri e pesa 65 chili. Da sempre porta degli orecchini con delle piume a entrambe le orecchie. Proprio per la sua passione per le piume, il suo primo album si intitola Piume. Castano, occhi azzurri, Irama è un idolo per le ragazzine.