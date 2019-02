Il testo di "Cosa ti aspetti da me" di Loredana Bertè, in gara a Sanremo

Dopo il successo dell'estate 2019 con Non ti dico no, Loredana Bertè ha dichiarato di avere finalmente per le mani il pezzo giusto per tornare a Sanremo, sul cui palco lei dice di puntare sempre soltanto a fare una bella esibizione. Il brano in questione è Cosa ti aspetti da me, che verrà prodotto in edizione limitata in vinile e farà parte dell'album Liberté (Sanremo Edition), prodotto da Warner Music Italy. Dopo aver partecipato ad 11 edizioni del Festival, Loredana sa come fare a scaldare il proprio pubblico e il testo della canzone che ha deciso di presentare le darà una grossa mano. Tra gli autori spicca indubbiamente l’amico di vecchia data Gaetano Curreri degli Stadio, che insieme a Piero Romitelli e a Gerardo Pulli ha trovato le giuste parole da cucire addosso alla cantante. Il brano parla infatti di una vita normale, con le tante aspettative che spesso colorano le esperienze, ma che altrettanto frequentemente si rivelano pretese o desideri sbagliati, destinati a portare delusioni. La Bertè è davvero la voce adatta a raccontare questa storia.

IL TESTO DI COSA TI ASPETTI DA ME DI LOREDANA BERTÈ

C’è qualcosa che non va

Per essere seduti qui

Per dirsi almeno

E dire almeno le cose inutili

Che ti sembra vero solo se

Doveva andare poi così

Che vuoi dare tutto

Vuoi dare tutto e resti lì

Ed io ci credevo

Ed io ci credevo sì

Ci vuole soltanto una vita

Per essere un attimo

Perché ci credevi

Perché ci credevi sì

Ti aspetti tutta una vita

Per essere un attimo

Che cosa vuoi da me

Che cosa vuoi da me

Cosa ti aspetti dentro te

Che tanto non lo sai

Tanto non lo vuoi

Quello che cerchi tu da me

Che cosa vuoi per me

Che cosa vuoi per te

Cosa ti aspetti in fondo a te

C’è qualcosa che non va

E tutto poi finisce qui

Puoi fare a meno

Di fare almeno le cose facili

Se è vero poi più vero è

Se va bene va bene così

E fragile fragile resti lì

E io ci credevo

Io ci credevo sì

Ci vuole soltanto una vita

Per essere un attimo

E tu ci credevi

Tu ci credevi sì

Ti aspetti tutta una vita

Per essere un attimo

Che cosa vuoi da me

Che cosa vuoi da me

Cosa ti aspetti dentro te

Che tanto non lo sai

Tanto non lo vuoi

Quello che cerchi tu da me

Che cosa vuoi per me

Che cosa vuoi per te

Cosa nascondi dentro di te

Ma io non posso credere che

Che esista un altro amore

Che esista un altro amore come te

Ma io non posso credere che

Esista un altro amore

Esista un altro amore

Che cosa vuoi da me

Che cosa vuoi da me

Cosa ti aspetti tu da me?

Che tanto non lo sai

Tanto non lo vuoi

Quello che cerchi tu da me

Che cosa vuoi per me

Che cosa vuoi per te

Cosa nascondi negli occhi te

Che cosa vuoi da me?