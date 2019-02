Chi è Melissa Greta Marchetto, conduttrice del Dopo Festival 2019

Voluta e confermata da Claudio Baglioni la giovane Melissa Greta Marchetto è la conduttrice del Dopo Festival 2019, insieme a Rocco Papaleo e Anna Foglietta. Proviamo a conoscerla meglio.

LA CARRIERA DI MELISSA GRETA MARCHETTO

Cantante, attrice e conduttrice italiana Melissa Greta Marchetto lavora già da un po' di tempo nel mondo dello spettacolo, ma il suo percorso inizia all’Università degli studi di Milano laureandosi nei Beni Culturali e migliorando inglese e spagnolo. Appassionata di musica, sport e cucina, la carriera di Melissa si concretizza a teatro come cantante in alcuni musical, dopo aver studiato pianofore e canto. In seguito, continua la sua ascesa con Matteo Bordone per condurre su RadioDue Gli Sbandati e poi in televisione su RaiDue con Quelli che il calcio. Lo scorso anno invece si affianca a Sergio Assisi nel Prefestival e quest'anno sarà la padrona di casa del Dopo Festival di Sanremo.

LA VITA PRIVATA DI MELISSA GRETA MARCHETTO

Melissa Greta Marchetto è una ragazza solare e riservata, di conseguenza il gossip non ha importanza per lei, e quindi non è facile ottenere informazioni rilevanti sulla sua vita privata. Anche sui social non si è mai esposta con un probabile compagno. Resta solo quella foto insieme a Tommaso Paradiso che aveva fatto parlare. Tuttavia, non c'è stato un seguito e le chiacchiere non hanno avuto risposta.

LA CARTA D'IDENTITÀ DI MELISSA GRETA MARCHETTO

Melissa Greta è nata nel 1985 in Brianza, anche se vive da anni a Milano. È alta 167 cm e pesa 57 kg. Ha dei genitori molto sportivi ed entrambi sono insegnanti. La conduttrice tifa per la Roma e ama la cucina.