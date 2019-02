L'ironia social dopo l'esibizione a Sanremo di Nino D'Angelo e Livio Cori

Se Francesco Renga ha avuto l'onere-onore di dare fuoco alle polveri inaugurando la prima puntata 69esima edizione del Festival di Sanremo con la sua esibizione, Nino D'Angelo e Livio Cori hanno invece dato via alle prime ironie. La loro Un’altra luce​, infatti, non sembra aver trovato l'appoggio da parte del pubblico. Che, anzi, sui social network - Twitter in modo particolare - hanno tanto criticato quanto preso in giro il duo partenopeo.

IL TESTO DI UN'ALTRA LUCE DI NINO D'ANGELO E LIVIO CORI

Tra le cose più contestate a D'Angelo e Cori è stato il testo di Un'altra luce. Un mix di italiano e dialetto napoletano che hanno reso, in parte, incomprensibile ai più la canzone. Un brano, scritto a quattro mani, che parla dello scorrere del tempo e sulle conseguenze che questo ha sull'uomo e sulla terra. «Meno male che c'è Twitter che mi fa capire che non sono l'unica a non aver capito una parola della canzone di Nino D'Angelo», scrive un'utente. Ma è solo uno dei tanti messaggi (negativi) riservati ai due cantanti.