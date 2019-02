Chi è Pau, il cantante dei Negrita in gara a Sanremo 2019

Ha scritto molti testi per i Negrita, un gruppo che in questi anni ha sfornato tanti successi come Rotolando verso Sud e Radio Conga. Bruni è stato anche giocatore della Dinamo Rock, una squadra di calcio composta da musicisti rock italiani e il cui ricavato va in beneficenza.

LA LITE CON ANDREA SCANZI

Nel 2000 Pau ha aggredito in una discoteca il giornalista Andrea Scanzi. I motivi dello scontro con una delle firme più importanti del Fatto Quotidiano sarebbero riconducili ad alcuni giudizi che Scanzi ha dato sul gruppo. Pau, secondo quanto riportato dai giornali, ha dato due schiaffi al giornalista, per poi prenderlo per i capelli e sputargli in faccia. A Scanzi, portato al Pronto Soccorso di Arezzo dopo che Pau gli ha infilato due dita negli occhi, è stata diagnosticata un’emorragia sottocongiuntivale. Proprio Pau ha patteggiato una condanna per lesioni e ingiurie, venendo costretto a pagare i danni biologici, patrimoniali e morali, oltre che legali.