Il testo di "Aspetto che torni" di Francesco Renga, in gara a Sanremo 2019

Settima partecipazione al Festival di Sanremo per Francesco Renga (in teoria sarebbero otto se si tiene conto della prima, avvenuta tra le Nuove Proposte dell'edizione 1991, quando ancora era il cantante dei Timoria): con Aspetto che torni l'artista tratta il tipico tema delle canzoni sanremesi, l'amore, ma lo fa a modo suo, con tutta la sua classe e la sua grande esperienza. Il testo è firmato dallo stesso Renga, Chiodo, Rakele e Bungaro, mentre la musica è di Chiodo, Runco e lo stesso Bungaro, che nella serata dedicata ai duetti accompagnerà Renga nella sua esibizione sul palco dell'Ariston. In un brano che parla di un uomo smarrito che ritrova il coraggio grazie all'amore di una persona che ogni sera torna accanto a lui, mentre tutto intorno il mondo “si perde”. Lo stesso cantante ha raccontato che la parte iniziale di Aspetto che torni (quella che fa riferimento alla scomparsa della madre) è autobiografica, aggiungendo che ogni sua partecipazione al Festival corrisponde ad un momento importante della sua vita. Il palmarès sanremese di Francesco Renga fino ad ora è composto da un premio della critica (Saremo Giovani 2002) e un primo posto (nel 2005 con Angelo).

IL TESTO DI ASPETTO CHE TORNI DI FRANCESCO RENGA

Io che guardo sempre il cielo

E sogno ancora di volare

Ogni volta più lontano e poi

Non so più come tornare

Con un poco di fortuna

E due stelle da seguire

Ho trovato le tue braccia ad aspettare.

Cerco ancora nei miei occhi

Il sorriso di mia madre

Mi manca da trent’anni e

Vorrei dirle tante cose

Che mio padre adesso è stanco.

E forse sta per arrivare

Che la ama più di prima

Ed è l’unica cosa che sa ricordare

C’è un universo che mi riempie le mani

Il mondo si perde

Tu invece rimani

C’è un mare dentro negli esseri umani

Aspetto che torni stasera

Per stare con te

Oggi voglio camminare

Come un treno sui binari

Diventare un’emozione che attraversa i tuoi pensieri

E seguirti tra le cose che ogni giorno devi fare

Come vento per poterti accarezzare

E guardarti mentre dormi

Che mi sembra che sorridi

Ed entrare nei tuoi sogni

Di nascosto come i ladri

Per rubarti la bellezza

Che nemmeno sai di avere

C’è un universo che mi riempie le mani

Il mondo si perde

Tu invece rimani

C’è un mare dentro negli esseri umani

Aspetto che torni stasera

Sei l’ossigeno che cerco quando resto senza fiato

Il coraggio che mi serve quando sono disperato

La sorpresa che ogni volta

Mi fa sentire vivo

Tu sei

Tu sei

Tu sei

Tu sei

Un universo che mi riempie le mani

Il mondo si è perso

Tu invece rimani

Un mare dentro nei nostri destini

Io aspetto che torni stasera

Aspetto che torni