Chi è Rocco Papaleo, conduttore del Dopo Festival 2019

Successivamente, però, ha deciso di iscriversi alla scuola di recitazione, cominciando ad avere i suoi primi contratti con diversi componenti del mondo dello spettacolo, tra cui Rodolfo Laganà. Nel corso della sua carriera, ha recitato in diversi film: Classe di ferro, Il male oscuro, Senza pelle, Con gli occhi chiusi, La bomba, Viola bacia tutti, Che bella giornata, Una piccola impresa meridionale, Il nome del figlio. Nel 2005 ha vinto, inoltre, il premio della critica al Festival teatro canzone Giorgio Gaber. Nel 2012, ha affiancato Gianni Morandi nella conduzione di Sanremo. Quest’anno condurrà il DopoFestival con Melissa Greta Marchetto e Anna Foglietta.

LA VITA PRIVATA DI ROCCO PAPALEO

Papaleo è stato sposato con una scenografa svizzero-italiana di 34 anni. Dopo essersi sposato a 40 anni, dalla moglie ha avuto un figlio. Proprio parlando del figlio, in un’intervista rilasciata in passato a Vanity Fair, ha confessato di esserne dipendente sentimentalmente, con alti e bassi. Dopo qualche anno dalla nascita del loro figlio, i due hanno deciso di separarsi.

TIFOSISSIMO DELLA ROMA

L'attore è alto 172 cm, porta i capelli corti e i baffi scuri. È un grande tifoso della Roma. Proprio su questa passione, in passato ha dichiarato: «Dalle mie parti si tifava per le grandi del Nord. All’inizio anche io ero interista. Poi ebbi un breve innamoramento per Maradona e quindi per il Napoli. Negli anni 2000, l’amore per la Roma sbocciò grazie al cucchiaio di Totti agli europei».