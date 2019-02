Il testo di "Rolls Royce" di Achille Lauro, in gara a Sanremo 2019

Tra i 24 artisti in gara al Festival di Sanremo 2019 c'è anche Achille Lauro, cantante diventato famoso negli ultimi anni grazie ai suoi brani trap e anche alla sua apparizione a Pechino Express. Rolls Royce, ovvero il pezzo che verrà portato sul palco dell'Ariston, almeno dal punto di vista musicale si allontana dal genere che ha reso famoso il cantante romano, avvicinandosi molto di più a tendenze rock e pop (l'alleato numero uno dei trapper, l'autotune, stavolta deve accontentarsi di una piccola comparsata nella parte finale del brano). Rolls Royce scritto da De Marinis (che poi sarebbe il vero cognome di Achille Lauro), Petrella, Dezi, Mungai e Manozzi, è pieno di riferimenti al mondo della musica, della moda e alle icone pop in generale (i primi a essere citati sono i Doors, ma vengono nominati anche Van Gogh, Paul Gascogne, il telefilm Miami Vice e tanti altri). Lo stesso Achille Lauro ha definito il brano “quasi rock 'n' roll”: niente rap e niente trap quindi per questa canzone che qualcuno ha definito “divertente”: riuscirà a conquistare anche l'esigente pubblico sanremese?

IL TESTO DI ROLLS ROYCE DI ACHILLE LAURO

Sdraiato a terra come i Doors

Vestito bene via del Corso

Perdo la testa come Kevin

A ventisette come Amy

Rolls Royce

Si come Marilyn Monroe

Chitarra in perla Billie Joe

Suono per terra come Hendrix

Viva Las Vegas come Elvis

Oh Rolls Royce

Rolls Royce

Rolls Royce

Rolls Royce

Rolls Royce

Rolls Royce

No non è vita è Rock’n Roll

No non è musica è un Mirò

È Axl Rose

Rolling Stones

No non è un drink è Paul Gascoigne

No non è amore è un sexy shop

Un sexy shop si si è un Van Gogh

Rolls Royce

Rolls Royce

Voglio una vita così

Voglio una fine così

C’est la vie

Non è follia ma è solo vivere

Non sono stato me stesso mai

No non c’è niente da capire

Ferrari bianco si Miami Vice

Di noi che sarà

Rolls Royce Rolls Royce

Di noi che sarà

Rolls Royce Rolls Royce

Rolls Royce

Rolls Royce

Voglio una vita così

Voglio una fine così

C’est la vie

Amore mio sei il diavolo

Che torni ma

Solo per dare fuoco al mio cuore di carta

Dio ti prego salvaci da questi giorni

Tieni da parte un posto e segnati sti nomi

Rolls Royce

Rolls Royce

Rolls Royce.