Come seguire Sanremo 2019 sui social

I CLASSICI: DIEGO PASSONI, THE JACKAL E TRASH ITALIANO

Prima di tutto, parliamo ai neofiti, su Twitter è possibile seguire gli hashtag più popolari, a partire da quello ufficiale e già trend topic #sanremo2019. In seconda battuta si possono "followare" opinion leader, esperti e influencer. Il primo nome da citare è quello di Diego Passoni, che insieme alla storica partner radiofonica, la Pina, sfodera ogni febbraio la versione definitiva di un grande classico: la pagella della serata. Ma Passoni non si ferma qui essendo l’inventore del format #citofonarepassoni, che trasferisce il vecchio gruppo d’ascolto casalingo alla dimensione social, commentando lo show insieme a Cristina Bugatti e a un gruppo di amici direttamente dal divano di casa con dirette Facebook e Instagram sui canali ufficiali della radio. Altri mostri sacri sono i The Jackal che oltre a proporre video e commenti live via Facebook e Twitter interagiscono realmente con chi il Festival lo fa davvero: presentatori, artisti in gara e ospiti. Ricalcando lo stile collaudato della Gialappa’s Band, ogni anno si inventano una parola da far pronunciare a chi sale sul palco. Lo scorso anno era gnigni, cosa bolla in pentola per l’edizione 2019 non è ancora dato sapersi ma una cosa è certa: ci sarà da ridere. Imperdibile, infine, il cinismo di Trash Italiano, account reso celebre soprattutto da commenti e anticipazioni ai programmi di Maria De Filippi. Ma visto che il mondo del nazionalpopolare non conosce limiti, l’ideatore del progetto Marco D'Annolfi non lesina di lanciare perle degnissime di nota anche verso il classicone targato Rai.