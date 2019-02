Chi è Simone Montedoro, conduttore del Prima Festival 2019

L'attore Simone Montedoro condurrà in diretta dal red carpet del Teatro Ariston il PrimaFestival, notiziario flash incentrato su tutto ciò che ruota attorno a Sanremo 2019. Il notiziario flash andrà in onda alle 20.30 su Rai Uno, dal 4 al 9 febbraio. Montedoro affiancherà, nella conduzione dell'appuntamento quotidiano, l'attrice Anna Ferzetti. Ecco le notizie più importanti sulla sua biografia, la sua vita privata e altre curiosità.

LA BIOGRAFIA DI SIMONE MONTEDORO

Montedoro è nato a Roma il 28 luglio 1973. La sua carriera di attore inizia con i laboratori tenuti da Michael Margotta, Francesca De Sapio e Duccio Camerini, poi arrivano i fotoromanzi. In televisione ha iniziato con piccole parti in Un medico in famiglia, Distretto di polizia e Il commissario Montalbano. Poi però è diventato famoso per le pubblicità televisive del Grana Padano e per la partecipazione alla fiction Don Matteo, dove ha interpretato il ruolo del capitano dei carabinieri. Nel 2017 ha deciso di partecipare alla trasmissione Ballando con le stelle di Milly Carlucci.

LA VITA PRIVATA DI SIMONE MONTEDORO

Montedoro ha una relazione con Lara Carnevale, atleta di atletica leggera. Non sono sposati, convivono felicemente e hanno un figlio che si chiama Matteo, che oggi ha due anni e mezzo. Simone è un grande appassionato di pugilato e arti marziali e ha vinto una battaglia molto difficile. Nel 2004, infatti, gli era stato diagnosticato il linfoma di Hodgkin, un tumore che colpisce il sistema linfatico. Montedoro ha affrontato la malattia con grande coraggio ed è riuscito a guarire, tornado alla sua vita di tutti i giorni.

LA CARTA D'IDENTITÀ DI SIMONE MONTEDORO

Montedoro è alto 178 centimetri. Porta i capelli corti. Odia i reality, ma ama le serie tv americane. Segno zodiacale: Leone.