Come funziona esattamente il televoto a Sanremo 2019

Il Festival di Sanremo, giunto armai alla 69esima edizione, prevede da molti decenni il sistema di televoto, uno degli strumenti di votazione mista che caratterizzano le cinque giornate in programma. Il funzionamento prevede che il pubblico da casa possa indicare la propria preferenza votando il cantante attraverso il proprio telefono, inviando un semplice sms da cellulare oppure effettuando una chiamata da numero fisso.

COME FUNZIONA IL TELEVOTO

Durante le serate in programma, ad ogni esibizione, si potranno notare dei codici che appariranno sul display del televisore che indicano la corrispondenza di un codice ad un cantante/canzone in gara. Solitamente, questi codici appaiono durante l’esibizione dell’artista e sono preannunciati dagli stessi conduttori che leggeranno la composizione numerica da digitare per votare la canzone preferita. È possibile votare attraverso sms componendo il codice di riferimento, oppure telefonare da linea fissa e digitare la sequenza numerica sulla tastiera. Per la telefonia mobile il servizio SMS è disponibile dalle utenze Tim, Vodafone, Wind Tre, Poste Mobile, Coop Italia e Iliad. Per la telefonia fissa, invece, potranno chiamare solo i clienti Tim e Wind Tre. Attenzione: non sarà possibile esprimere la propria preferenza chiamando direttamente da telefono mobile, ma l’opzione chiamata è solo disponibile da telefonia fissa.

I NUMERI DA COMPORRE E I COSTI

Il servizio di televoto è riservato ai maggiorenni. Il numero da comporre per effettuare la chiamata da telefonia fissa è 894001, dove una casella di posta con un messaggio preregistrato, richiederà di digitare il codice di identificazione della canzone-artista che si vuole votare. La chiamata ha un costo di Euro 0,51 IVA inclusa e qualora il codice composto risultasse non corrispondente a nessuna canzone in gara e quindi errato, non verrà addebitato nessun costo. Il numero da digitare per inviare un sms indicando la propria preferenza è il 475.475.1 dove si dovrà indicare nel testo del messaggio il codice di identificazione della canzone-artista scelto. L’sms ha un costo Euro 0,50 IVA inclusa per sms inviati da utenze Tim, Wind, Poste Mobile, Coop Italia e iliad e di Euro 0,51 IVA inclusa per sms inviati da utenze Vodafone e Tre. Anche per la funzione SMS, se il codice composto risultasse errato e non corrispondente a nessuna canzone in gara, non sarà addebitato nessun costo.

QUANTO INCIDE IL TELEVOTO SULLE SERATE?

Le modalità di voto sono chiamate “miste” proprio perché oltre al televoto, vi sono da tenere in considerazione il voto della sala stampa, della giuria di esperti e quella demoscopica che tutti insieme decreteranno il vincitore dell’edizione. Quello del televoto è uno strumento molto importante, poiché ha un elevata percentuale di incidenza riguardo ai risultati e permette al pubblico da casa di partecipare con l’invio di un sms o di una chiamata diretta. Durante le prime tre serate, la percentuale di incidenza del televoto è pari alla percentuale del 40%, per la quarta e quinta serata è del 50%.