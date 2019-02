Il testo di "Mi sento bene" di Arisa, in gara a Sanremo 2019

Tra i tanti artisti in gara al Festival di Sanremo 2019, Arisa è uno di quelli che conosce meglio il palco della Ariston: non solo vi ha partecipato più volte come cantante in gara (vincendo sia tra le giovani proposte nel 2009 che tra i big nel 2014), ma nel 2015 ha affiancato Carlo Conti ed Emma Marrone nella conduzione dell'evento. Il brano che canterà stavolta si intitola Mi sento bene: il testo è opera della stessa cantante con Buzzanca e Vizzini, mentre la musica è di Buzzanca, Vizzini e Flora. L'inizio del brano è lento, con ampio spazio agli archi dell'orchestra, ma dopo pochi secondi accelera, prendendo un ritmo che strizza l'occhio al pop degli Anni 80, prima di rallentare e chiudersi in maniera soft, così come era partito: tra i pochi fortunati che l'hanno già potuta ascoltare qualcuno l'ha già definita una bella canzone da musical. Il testo ad un ascolto distratto può sembrare un po' superficiale, ma non è affatto così: l'invito a vivere le cose con leggerezza e a godersi il presente nasce da una riflessione (senza risposta) su quello che ci aspetta quando tutto finirà.

IL TESTO DI MI SENTO BENE DI ARISA

Credere all’eternità è difficile

Basta non pensarci più e vivere

E chiedersi che senso ha? È inutile

Se un giorno tutto questo finirà

Ritrovare un senso a questo assurdo controsenso

È solamente la più stupida follia

Se non ci penso più mi sento bene

Guardo una serie alla tv e mi sento bene

Leggo un giornale, mi sdraio al mare

E prendo la mia vita come viene

Se non ci penso più mi sento bene

Cosa ne sarà

Dei tanti giuramenti degli amanti

Di tutti i miei rimpianti

Dell’amore e della crudeltà?

Cosa ne sarà

Dei sogni nei cassetti, poveretti

Dei grandi amori persi

Quando questo tempo finirà?

Se non ci penso più mi sento bene

Mi sveglio presto il lunedì e mi sento bene

Le strade piene quando è Natale

Magari non è niente di speciale

Ma tutto questo mi fa stare bene

Se non ci penso più mi sento bene

Se sto al telefono con te mi sento bene

I baci in corsa, le calze a rete

Gli inviti a cena per fare l’amore

Sentirmi bella mi fa stare bene

Cosa ne sarà

Dei pomeriggi al fiume da bambina

Degli occhi di mia madre

Quando questo tempo finirà?

Se non ci penso più mi sento bene

Se faccio quello che mi va mi sento bene

Balliamo un tango sotto la neve

Non penso a niente e tutto mi appartiene

E più non penso e più mi sento bene

E non pensare più a cosa dire

Sentirmi libera da me, come i bambini

Restare nudi, lasciarsi andare

E non aver paura di invecchiare

Accarezzare tutto e stare bene

Forse è tutto qui il mio vivere

Quasi elementare, semplice

Ridere non è difficile

Se cogli il buono di ogni giorno

Ed ami sempre fino in fondo

Adesso voglio vivere così