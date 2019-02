Il testo di "Solo una canzone" degli Ex-Otago, in gara a Sanremo 2019

Scorrendo la lista dei partecipanti al Festival di Sanremo 2019 forse qualcuno rimarrà un po' spiazzato dalla presenza nell'elenco degli Ex-Otago, che parteciperanno con il brano Solo una canzone. In realtà il gruppo genovese è attivo dal 2002, fino ad ora ha sfornato cinque album (l'uscita del sesto, intitolato Corochinato è prevista per l'8 febbraio) ed è riuscita ad attirare le attenzioni e l'affetto di tantissimi appassionati di quel genere musicale che spesso viene etichettato come indie-pop. Gli autori della canzone portata a Sanremo 2019 sono Carucci, Bertuccini, Bacci, Martellacci e Bouchabla (che poi sono i componenti del gruppo); il brano è edito da Metatron/Garrincha Edizioni Musicali. Il testo parla di un amore adulto, un amore che non ha più quella forza travolgente che “fa tremare le gambe”, ma che a distanza di più di dieci anni, seppur con qualche difficoltà a trovare quella complicità iniziale, è ancora vivo e indispensabile. Nella serata dedicata ai duetti gli Ex-Otago si esibiranno con il cantante inglese di origini italiane Jack Savoretti.

IL TESTO DI SOLO UNA CANZONE DEGLI EX-OTAGO

Resta con me

Perché la notte mi fa perdere

Poi non ho voglia di sognare

Perché domani è uguale

Resta con me

Anche se è una vita che usciamo insieme

Dormir con te stanotte è importante

Perché ci vogliamo bene

Non è semplice

Restare complici

Un amante credibile

Quando l’amore non è giovane

Non è semplice

Scoprire nuove tenebre

Tra le tue cosce dietro le orecchie

Quando l’amore non è giovane

È solo una canzone

Abbracciami per favore

A te posso dire tutto

Tutto ciò che sento

Tutti cantano l’amore

Quando nasce quando prende bene

Quando tremano le gambe

Quando non c’è niente che lo può fermare

Ma tutte quelle storie

Che hanno visto almeno dieci primavere

Cento casini cento grandi scene

Mille pagine attaccate ancora insieme

Non è semplice

Restare complici

Un amante credibile

Quando l’amore non è giovane

Non è semplice

Scoprire nuove tenebre

Tra le tue cosce dietro le orecchie

Quando l’amore non è giovane

È solo una canzone

Abbracciami per favore

A te posso dire tutto

Tutto ciò che sento

È solo una canzone

Abbracciami per favore

Con te voglio fare tutto

Tutto ciò che sento

Resta con me

Perché da solo non ho fame

Poi non è bello cucinare

Solo per me

Solo per me

È solo una canzone

Abbracciami per favore

A te posso dire tutto

Tutto ciò che sento

È solo una canzone

Abbracciami per favore