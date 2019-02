Il testo di "I tuoi particolari" di Ultimo, in gara a Sanremo 2019

Al Festival di Sanremo 2019 non poteva mancare tra i big il vincitore di Sanremo Giovani 2018, Niccolò Moriconi, in arte conosciuto come Ultimo. In 12 mesi il cantautore romano, appena 22enne, ha ottenuto un grandissimo successo, pubblicando due album e catturando l’attenzione di tantissimi fan. Dopo Il ballo delle incertezze, che gli valse la vittoria dello scorso anno, il brano di quest’anno si intitola I tuoi particolari e per il momento non sono state rilasciate informazioni sul titolo dell’album in cui sarà contenuto o sulla sua data di uscita. Ultimo ha studiato pianoforte e composizione all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e scrive musica da quando ha 14 anni, quindi non poteva non comporre autonomamente il brano per quest’edizione di Sanremo. Il testo di I tuoi particolari presenta bene i punti di forza della musica di Niccolò, con la sua capacità di catturare immagini vive ed efficaci e di cogliere accostamenti inattesi, anche in temi già sentiti al Festival, come l’amore per qualcuno che non c’è più. Molto promettente anche il duetto nella quarta serata con Fabrizio Moro, con cui ultimo ha già condiviso il palcoscenico.

IL TESTO DI I TUOI PARTICOLARI DI ULTIMO

È da tempo che non sento più

La tua voce al mattino che grida «bu»

E mi faceva svegliare nervoso ma

Adesso invece mi sveglio e sento che

Mi mancan tutti quei tuoi particolari

Quando dicevi a me

«Sei sempre stanco perché tu non hai orari...»

È da tempo che cucino e

Metto sempre un piatto in più per te

Sono rimasto quello chiuso in sé

Che quando piove ride per nascondere

Mi mancan tutti quei tuoi particolari

Quando dicevi a me

«Ti senti solo perché non sei come appari»

Oh, fa male dirtelo adesso

Ma non so più cosa sento

Se solamente Dio inventasse delle nuove parole potrei dirti che

Siamo soltanto bagagli

Viaggiamo in ordini sparsi

Se solamente Dio inventasse delle nuove parole potrei scrivere per te nuove canzoni d’amore e cantartele qui.

È da tempo che cammino e

Sento sempre rumori dietro me

Poi mi giro pensando che ci sei te

E mi accorgo che oltre a me non so che c’è

Che mancan tutti quei tuoi particolari

Quando dicevi a me

«Sei sempre stanco perché tu non hai orari...»

Oh, fa male dirtelo adesso

Ma non so più cosa sento

Se solamente Dio inventasse delle nuove parole potrei dirti che

Siamo soltanto bagagli

Viaggiamo in ordini sparsi

Se solamente Dio inventasse delle nuove parole potrei scrivere per te nuove canzoni d’amore e cantartele qui

Fra i miei e i tuoi particolari

Potrei cantartele qui

Se solamente Dio inventasse delle nuove parole potrei dirti che

Siamo soltanto bagagli

Viaggiamo in ordini sparsi

Se solamente Dio inventasse delle nuove parole potrei scrivere per te nuove canzoni d’amore e cantartele qui.