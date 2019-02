Chi è Virginia Raffaele, conduttrice di Sanremo 2019

Il Festival di Sanremo è pronto a tornare sul piccolo schermo. L’attesissima kermesse canora, infatti, andrà in onda su Rai Uno dal 5 al 9 febbraio. I conduttori quest’anno saranno Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele che si trova a prentare per la seconda volta il Festival, dopo averlo condotto con Carlo Conti. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio chi è Virginia Raffaele, la biografia, la vita privata e le altre curiosità.

LA BIOGRAFIA DI VIRGINIA RAFFAELE

Virginia Raffaele è nata il 27 settembre 1980. Diplomata all’Accademia Teatro Integrato, il suo esordio avviene nel 2001, quando assieme a Danilo De Santis e Francesca Milani forma il trio Due interi e un ridotto. Successivamente lavora in diversi spettacoli: L’amore di Don Perlimplino con Belisa nel giardino di Federico Garcia Lorca, Le nuove di Aristofane, Doppia coppia di Max Tortora, Iressa di Lorenzo Gioielli. Lavora anche con Lillo & Greg in teatro, in tv e in radio. Nel 2009 entra a far parte del cast di Mai dire Grande Fratello Show, facendo diverse parodie. Dopo aver lavorato anche a Quelli che il calcio, la svolta arriva nel 2012 quando per la prima volta, durante le finali di Amici, interpreta Belen e Ornella Vanoni. Nel 2016 viene scelta da Carlo Conti per condurre con lui il Festival di Sanremo. Due anni dopo Virginia Raffaele ricopre lo stesso ruolo per Sanremo 2019, insieme a Claudio Baglioni e Claudio Bisio.