Perché il programma di Celentano Adrian è stato sospeso

Aspettando Adrian e Adrian la serie sono stati sospesi. Secondo quanto hanno comunicato il 6 febbraio Clan e Mediaset, lo stop è dovuto al fatto che Adriano Celentano, «a causa di un malanno di stagione», non potrà dirigere i programmi per almeno due settimane, così come prescritto dai medici curanti. Durante questo periodo, dunque, Aspettando Adrian e Adrian la serie «non andranno in onda».