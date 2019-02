Chi è Arisa, cantante in gara a Sanremo 2019

LA BIOGRAFIA DI ARISA

Rosalba Pippa, in arte Arisa, genovese di nascita, classe 1982 fin da tenere età ama il canto ispirandosi a Celin Dion e Maraiah Carey. Vince una borsa di studio nel 2007 e partecipa così al Centro Europeo tuscolano del grande paroliere Mogol. Questa scuola innovativa per musicisti, cantanti ed autori la lancia verso SanremoLab da cui esce vincitrice e le consente di approdare nella sezione Proposte alla 59° edizione del Festival della canzone italiana. Partecipa e vince il Festival di Sanremo nel 2009 con il brano Sincerità. Ritorna l'anno successivo a Sanremo con la canzone Ma l'amore no e gareggia tra i big. Diventa così un'habitué del palco dell'Ariston in cui arriva seconda con la canzone La notte nel

2012. Ritorna sul podio più alto di Sanremo nel 2014 con il brano Controvento. Affianca Carlo Conti, insieme ad Emma Marrone, nella co-conduzione del Festival nel 2013. Nel 2016 ritorna come concorrente in gara presentando il brano Guardando il cielo. Si chiude così la parentesi sanremese, ma solo per un paio d'anni, dato che in questa edizione 2019

Arisa sarà di nuovo tra le fila dei big a Sanremo. Nel 2010 entra nel programma Victor Victoria a fianco di Victoria Cabello. Oltre Sanremo, Arisa nel 2016 diventa uno dei giudici del talent show musicale X Factor, a fianco di grandi nomi quali Manuel Agnelli, Fedez e Alvaro Soler. Arisa è anche autrice del libro Il paradiso non è un granché. Vanta collaborazioni con Lorenzo Fragola, grazie al tormentone estivo L'esercito del selfie, e con Cristina D'Avena. Presta la sua voce in film d'animazione quali Cattivissimo Me e Un mostro a Parigi.