La classifica dei cantanti di Sanremo dopo la prima serata

LA CLASSIFICA DEI CANTANTI DI SANREMO NELL'AREA GIALLA

Tra gli artisti 'rimandati a settembre', quindi inseriti nella zona gialla, la giuria demoscopica ha messo Patty Pravo e Briga che oltre a cantare la loro Un po' come nella vita sono stati sfortunati protagonisti di un inconveniente tecnico che ha causato un ritardo nella loro esibizione. Troviamo poi Arisa con la sua Mi sento bene e Anna Tatangelo con Le nostre anime di notte. Non hanno convinto appieno nemmeno i Negrita che hanno portato sul palco dell'Ariston la canzone a lungo discussa I ragazzi stanno bene. Stesso discorso va fatto per Paola Turci (), Enrico Nigiotti (Nonno Hollywood), Federica Carta e Shade (Senza farlo apposta) e Boomdabash (Per un milione).

LA CLASSIFICA DEI CANTANTI DI SANREMO NELL'AREA ROSSA

E si arriva così alle note dolenti. Ovvero a quei cantanti che non sono, per un motivo o per un altro, piaciuti. Tra i primi nomi spicca quello del duo Nino D'Angelo e Livio Cori la cui Un'altra luce è stata duramente criticata anche sui social network. Nella zona bassa della classifica si trovano anche l'ex cantante di Amici Einar con la sua Parole nuove e Mahmood che si era esibito per ultimo portando al Festival la canzone Soldi. Bocciatura anche per Achille Lauro (Rolls Royce), Ghemon (Rose viola), Motta (Dov'è l'Italia), Ex-Otago (Solo una canzone), The Zen Circus (L'amore è una dittatura).