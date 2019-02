La notte di Sanremo e le contraddizioni del Festival

«Sì, si è sentita, non eri più un cantante, eri la tua canzone».

«È vero, a un certo punto sentivo le gambe che andavano per conto loro e gli occhi non vedevano più bene, insomma sono stato travolto ed ero felice per questo. Solo, pensavo: 10 anni di teatro, e non sono serviti a un cazzo: non potevo difendermi da questo. E non volevo».

«A molti è parsa una roba anche sprecata in un Festival di questo livello. Va bene che così Baglioni si salva, lui può dire: avete visto, la canzone vera, d'autore, c'è. E invece è una foglia di fico».

«Adesso so che può suonare retorico, ma devo dirti che cantare questa canzone per me è stata felicità, liberazione, una emozione che non riesco ancora a dire. Sai quando uno vorrebbe proprio trasmettersi a chi ascolta, vorrebbe che chi ascolta capisse, capisse tutto, anche quello che non dici. Che capisse perfino che in quel momento ci stai bene e male insieme».

«Sì ma non ti senti un po' un pesce fuor d'acqua in questo Festival, con una proposta così atipica quando tutti cercano il ritmo, la modernità a tutti i costi?».

«Chi se ne frega, non ci penso, volevo solo che questo pezzo, che di me dice tanto, arrivasse. Insomma, io mi metto lì, dico tutto...».