Errori e scivoloni della seconda serata di Sanremo 2019

La prima serata di Sanremo 2019 aveva fatto discutere per diverse gaffe, dai problemi tecnici e di audio al saluto di Virginia Raffaele ai Casamonica. La seconda puntata del Festival ha invece fatto registrare un momento di difficoltà per Arisa. Durante la sua esecuzione del brano Mi sento bene ha sbagliato e si è innervosita. Gesto di stizza della cantante che però è riuscita a rientrare subito in palla e a concludere tra gli applausi il suo pezzo.