La scaletta della seconda serata di Sanremo 2019

Mercoledì 6 febbraio va in onda la seconda serata della 69esima edizione del Festival della canzone italiana di Sanremo. Con la conduzione ancora affidata a Claudio Baglioni, insieme a Claudio Bisio e Virginia Raffaele, in programma ci sono 12 delle 24 canzoni in gara. Tra gli ospiti da segnalare il ritorno di Riccardo Cocciante e Fiorella Mannoia, Michelle Hunziker e Pio e Amedeo, Marco Mengoni in duetto con Tom Walker. Ecco la scaletta delle esibizioni della seconda serata.

LA SCALETTA DEI CANTANTI DELLA SECONDA SERATA DI SANREMO

Ad aprire è Achille Lauro con la sua Rolls Royce, seguito da Einar con Parole nuove. Poi gli altri 10 in quest'ordine: Il Volo con Musica che resta, Arisa con Mi sento bene, Nek con Mi farò trovare pronto, Daniele Silvestri e Rancore con Argentovivo, gli Ex-Otago con Solo una canzone, Ghemon con Rose viola, Loredana Bertè con Cosa ti aspetti da me, Paola Turci con L'ultimo ostacolo, i Negrita con I ragazzi stanno bene, Federica Carta e Shade con Senza farlo apposta.

GLI OSPITI DELLA SECONDA SERATA DI SANREMO

La seconda serata del Festival di Sanremo è ricca di ospiti musicali e non. Tra i primi Fiorella Mannoia, Marco Mengoni (leggi la recensione del suo ultimo album) e Riccardo Cocciante. A intrattenere il pubblico è chiamata anche Michelle Hunziker, che torna sul palco dell'Ariston dopo l'edizione dell'anno scorso, e ancora Laura Chiatti e Michele Riondino, Pippo Baudo, Pio e Amedeo. Prevista inoltre l'assegnazione del Premio alla carriera a Pino Daniele.