Come sono andati gli ascolti della prima serata di Sanremo 2019

La prima serata del Festival di Sanremo 2019, il secondo targato Claudio Baglioni, è stata seguita in media su Rai1 da 10 milioni 86 mila telespettatori con il 49.5% di share. Un risultato in calo rispetto al 2018, quando la prima serata del festival aveva ottenuto in media su Rai1 il 52.1% di share con 11 milioni 603 mila telespettatori. Un risultato un po' deludente che alcuni commentatori avevano in parte previsto, lamentando una serata non particolarmente frizzante e, soprattutto, una certa fiacchezza nei testi degli autori. La prima parte della serata (dalle 21.16 alle 23.56) ha avuto 12 milioni 282 mila spettatori pari al 49.4%; la seconda (dalle 00.01 all'1.14) ha fatto segnare 5 milioni 120 mila con il 50.1%. Nel 2018 la prima parte della prima serata di Sanremo aveva ottenuto 13 milioni 776 mila spettatori pari al 51.4% di share; la seconda (dalle 23.52 all'1.14) aveva raccolto 6 milioni 619 mila con il 55.3%.

LEGGI ANCHE: La classifica parziale dei cantanti

MA LA RACCOLTA PUBBLICITARIA VOLA

Il dato deludente arriva dopo l'annuncio, del 5 febbraio, dell'ottima raccolta pubblicitaria della rassegna. Il Festival di Sanremo 2019 ha messo a segno, aveva spiegato il presidente di rete e amministratore delegato di Rai Pubblicità Antonio Marano, «il record assoluto della raccolta pubblicitaria: il dato aggiornato a ieri è pari a 31 milioni 121 mila euro», sottolineando l'incremento «di quasi il 10%, a fronte di un 5% preventivato», rispetto alla raccolta «degli ultimi due anni, che era stata di 27,7 milioni», a parità di modello di pianificazione.

LEGGI ANCHE: Le pagelle della prima serata