Le pagelle della prima serata di Sanremo 2019

Ma la puntata è atrocemente notarile, troppe canzoni da presentare, le due spalle sono solo vallette che leggono il gobbo e il boss c'è il meno possibile. Gioca al risparmio? Fa il prezioso? Ma lui, ricordiamolo sempre, non è un conduttore, l'anno scorso partì in modo tragico e si dovette escogitare la soluzione Siae, farlo cantare, sempre, da solo, in duetto, per non farlo presentare. E andò bene. Ma quest'anno? La partenza è una mosceria sconcertante, perfino incredibile: nemmeno un minuto di non tedio. È la mediocrità dell'indie che si palesa, è la vecchiezza del mainstream che si tradisce, è l'eterno ritorno di chi tiene famiglia, è una rutilante sagra di paese, è l'inadeguatezza delle due spalle, è la latitanza del conduttore. Peggio di così si muore. Di noia.

LE PAGELLE DEI CONCORRENTI

FRANCESCO RENGA – ASPETTO CHE TORNI: 5

Sembra uno scarto di Lucio Dalla, senza Dalla. E lasciamo andare il testo, che ne abbiamo già detto, ma insomma uno cosa spera di combinare con una robettina così?

NINO D'ANGELO E LIVIO CORI – UN'ALTRA LUCE: 6

La world partenopea incontra l'hip hop dei quartieri spagnoli; non si sa bene per andare dove. In effetti, la parte principale è del giovane Cori, più fresco e a suo agio: Nino gli fa da paterno controcanto. È un pezzo d'atmosfera, nella lingua impagabile di Napoli. Non trascendentale, ma, ad un primo ascolto, dignitoso.

NEK – MI FARÒ TROVARE PRONTO: 6 ½

Pop-rock di consumo che cerca le radio (le troverà): i chitarroni, la voce che s'impenna, il ritornello che s'inchioda (di questi tempi è un miracolo). Furba, ma siamo qui per far soldi, no?

ZEN CIRCUS – L'AMORE È UNA DITTATURA: 5/6

Va dato loro atto di non essersi snaturati per il Festival. Solo che questo non è il palco per cantare così male. Perché non fossimo animalisti diremmo che Andrea Appino canta come un cane. E così vanifica un brano che poteva anche essere moderatamente intrigante, nel testo, nel ritmo.

IL VOLO – MUSICA CHE RESTA: 2

C'è lo zampino della Nannini: e, disgraziatamente, si sente. Siamo al puccinismo di ricotta. Ma la canzone non è tutta qua: c'è molto di peggio, in effetti, c'è la peggio tradizione, i peggiori anni della nostra vita musicale. Poi questi tenori con microfono, risultano, chissà come mai, fastidiosi, fasulli come l'euro e per di più in monete da 3 euro. Musica che resta, a questo punto, suona come una minaccia. Che nessuno merita.

LOREDANA BERTÉ – COSA TI ASPETTI DA ME: 5

Curreri compose, Lori cantò. Con le gambe scoperte a quasi 70 anni, i capelli blu, le labbra improbabili e un pezzo che cerca, cerca, ma non trova. Finirà nel disco che l'ha rilanciata lo scorso autunno, ma è una aggiunta superflua. Cantata anche male. La Berté chiude qui una storia non facile con Sanremo, e forse conveniva evitare una uscita così.